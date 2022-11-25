В Астане расследуется дело о покровительстве бизнесменов криминальными группами

В Астане задержали криминального авторитета, а также лидера и участника преступной группы. Они проходят подозреваемыми по двум уголовным делам: о покровительстве бизнесменов Акмолинской области и о связи охранной деятельности ночных клубов с ОПГ, сообщает Polisia.kz.

«Подразделениями по борьбе с организованной преступностью в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Астана задержан активный участник преступной группы. Он подозревается в криминальной разборке по переделу сфер влияния в охранной деятельности ночных клубов столицы в апреле текущего года, где два человека получили огнестрельные дробовые ранения», - говорится в сообщении.

В рамках другого уголовного дела задержаны лидер преступной группы, а также криминальный авторитет, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По данным полиции, они обещали покровительство и разрешение имущественного спора среди бизнесменов Акмолинской области и убедили их в качестве оплаты оформить на своих родственников недвижимое имущество – два дома и два коттеджа на территории региона на сумму более 150 млн тенге.

«По обоим уголовным делам досудебное расследование продолжается. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка на их причастность к другим преступлениям», - сообщили в полиции.