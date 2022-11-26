Около 130 новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 131 новый случай коронавирусной инфекции и пять случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Где именно в стране растет заболеваемость коронавирусом – неясно. Минздрав больше месяца не публикует сводки заражения по регионам.

Всего в стране подтверждено 1 396 335 случаев коронавирусной инфекции и 90 320 случаев коронавирусной пневмонии.

На 26 ноября лечение получают 908 человек (763 КВИ+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 131 заболевший, на амбулаторном уровне лечатся 777 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.