Токаев пообещал довести все начатые реформы до конца

Выступая после торжественной церемонии инаугурации, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что его победа на выборах – это мандат доверия на реализацию планов на предстоящие семь лет. И он пообещал, что все начаты реформы будут доведены до конца.

«Этот год был особенно важным для нашего народа. Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни. Прошедший референдум продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе. Мы непременно доведем начатые реформы до конца», - заявил Токаев.

Он отметил, что согласно в соответствии с требованиями Конституции, предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти, а президентские выборы, по его словам, открыли новый политический сезон.

«Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности», - сказал Токаев.

По мнению главы государства, прошедшая кампания показала, что «интересы страны объединяют всех нас, мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством, вновь доказали силу нашего единства».

«На этих выборах соотечественники убедительно поддержали меня. Доверие народа – это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем. Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, – это высокая честь и колоссальная ответственность. Расцениваю это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями», - добавил президент, пообещав, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство.

«Я несу ответственность не только перед гражданами, которые проголосовали за меня, но и перед всем народом Казахстана. Теперь наша общая цель – построить Справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан. Нам предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращения Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами. Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную независимость», - сказал Токаев.

В заключение он добавил, что впереди «очень много работы», и каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны.