В Астане не работает интернет

В Астане почти по всему городу не работает интернет – и мобильный, и стационарный, сообщают корреспонденты Власти в городе.

Около часа назад в районе бывшего торгового центра MEGA была замечена группа людей, которые пытались направиться шествием в сторону центра. Вероятно, собравшиеся – это сторонники проекта TDFA Марата Абиева.

В социальных сетях распространяют видео задержания людей в районе бывшего ТЦ.

Весной сторонники Абиева уже пытались проехать в Астану, но автобусы с ними были заблокированы в разных регионах. Тогда официальной причиной поездки называлось посещение концерта.

Через час корреспонденты Власти сообщили, что интернет в городе появился, но с перебоями.