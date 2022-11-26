В Астане не работает интернет

В Астане почти по всему городу не работает
интернет – и мобильный, и стационарный, сообщают корреспонденты Власти в
городе.
Около часа назад в районе бывшего торгового центра MEGA была замечена группа людей, которые пытались направиться шествием в сторону центра. Вероятно, собравшиеся – это сторонники проекта TDFA Марата Абиева.
В социальных сетях распространяют видео задержания людей в районе бывшего ТЦ.
Весной сторонники Абиева уже пытались проехать в Астану, но автобусы с ними были заблокированы в разных регионах. Тогда официальной причиной поездки называлось посещение концерта.
Через час корреспонденты Власти сообщили, что интернет в городе появился, но с перебоями.