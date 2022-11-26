В столице идут задержания
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В Астане не работает интернет
фото Жанары Каримовой

В Астане почти по всему городу не работает интернет – и мобильный, и стационарный, сообщают корреспонденты Власти в городе.

Около часа назад в районе бывшего торгового центра MEGA была замечена группа людей, которые пытались направиться шествием в сторону центра. Вероятно, собравшиеся – это сторонники проекта TDFA Марата Абиева.

В социальных сетях распространяют видео задержания людей в районе бывшего ТЦ.

Весной сторонники Абиева уже пытались проехать в Астану, но автобусы с ними были заблокированы в разных регионах. Тогда официальной причиной поездки называлось посещение концерта.

Через час корреспонденты Власти сообщили, что интернет в городе появился, но с перебоями.

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