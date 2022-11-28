Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергообъектов

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь виновных к ответственности и в целом рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических объектов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

«Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе», - написал Желдибай в Facebook.

По словам пресс-секретаря, жителям Экибастуза будет оказана помощь. По мнению главы государства, «создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо».

Вместе с тем президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

«В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям», - отметил пресс-секретарь.

По данным пресс-службы акимата Павлодарской области, вечером в воскресенье на заседании оперативного штаба по ситуации в Экибастузе, развернутого под председательством и.о. акима области Абылкаира Скакова, генеральный директор ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Павел Мельничук сообщил, что на котле №11 выявили разрыв поверхности нагрева. Работают три энергетических и два водогрейных котла. К запуску готовится еще один.

«Станцию удержали, все котлы в работе. Уголь, мазут присутствуют. Технологических нарушений на ТЭЦ нет. Вся проблема на сетях. Единственная проблема – затоплена центральная магистраль. Надо воду откачать, соответствующие службы задействованы», - сообщил председатель правления АО «ЦАЭК» Багдат Орал.

«Мы сохранили циркуляцию теплосетей города. Ситуация удержана. Город находится с теплоподачей. Я посещал объекты, по отдельным из них оптимальный температурный режим. Несколько микрорайонов, которые находятся в центре города, находятся без теплоснабжения. Поэтому наша главная задача — определить места больших разрывов и быстро развёрнутые бригады направлять туда. Необходимо быстро локализовать и устранить повреждения», - поручил глава региона.

На месте начал проверку комитет энергетического надзора министерства энергетики.

На 01:30 понедельника без тепла оставались 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц. В городе объявлен режим ЧС местного характера, который будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, 27 ноября в 01:20 произошла остановка котлоагрегата №11. В 01:30 остановились котлоагрегаты №13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды. Из-за остановок котлоагрегатов жители Экибастуза остались без тепла.