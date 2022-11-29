Казахстан и Россия рассматривают вопрос создания «тройственного газового союза» с участием Узбекистана

«От СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита главы государства в Москву. В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании “тройственного газового союза” в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», - написал Желдибай в Facebook.

Он добавил, что Токаев и Путин считают необходимым провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения вопроса и с учетом интересов всех заинтересованных сторон.