Инфляция может замедлиться до 7,8%
Рост экономики Казахстана в 2023 году ускорится до 4,2% – прогноз ЕАБР
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В 2023 году рост экономики Казахстана может ускориться до 4,2%, инфляция – снизиться до 7,8%, а курс доллара сложится на уровне 486 тенге, считают аналитики Евразийского банка развития. Такие показатели они заложили в макроэкономический прогноз страны на будущий год.

«Экономика Казахстана в 2022 году продемонстрировала устойчивость к внутренним и внешним шокам. Это стало возможно, в том числе, благодаря мерам налогово-бюджетной политики. По нашим оценкам рост в этом году может составить 2,8%, что является достаточно сильным показателем, с учетом текущих внешних условий. В базовом сценарии мы предполагаем ускорение роста экономики до 4,2% в 2023 году», - сказала во вторник в ходе брифинга старший аналитик Центра странового анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР Айгуль Бердигулова.

В банке ожидают, что в следующем году в Казахстане продолжится рост в обрабатывающих отраслях, строительном секторе, секторе услуг, а также произойдет эффект от продвижения 10 национальных проектов. А ключевым драйвером роста на 2023 года в ЕАБР закладывают ввод новых мощностей на месторождении Тенгиз. При этом главной предпосылкой этого прогноза является то, что КТК будет работать в полном режиме и выйдет на новые мощности, согласно заявленным планам.

«В 2024 году мы также ожидаем, что рост экономики Казахстана будет поступательно увеличиваться и темп роста составит 4,4%», - отметила Бердигулова.

Что касается инфляции, то, по оценкам ЕАБР, она замедлится примерно с 19% на начало 2023 года до 7,8% в декабре 2023 года. При этом, полагают в ЕАЮР, из-за высокого присутствия проинфляционных рисков, Национальный банк сохранит базовую ставку на уровне 16% в первой половине года. И снижаться она будет во втором полугодии, но только «в случае устойчивого замедления инфляции и по мере ослабления внешнего инфляционного давления».

Среднегодовой курс тенге в 2023 году, по мнению аналитиков, сложится на уровне 486 тенге за доллар. Это будет преимущественно связано с ожиданием снижения цены на нефть, соответственно, сокращения доходов от экспорта.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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