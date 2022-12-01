Экспертиза их идентифицировала
Найдены останки военнослужащего, погибшего при взрывах в воинской части в Жамбылской области в августе 2021 года
фото министерства обороны Казахстана

Спустя больше года найдены и идентифицированы останки военнослужащего Бауыржана Даутбаева, погибшего во время взрывов и пожара в воинской части в Жамбылской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Казахстана.

«В Жамбылской области найдены и идентифицированы останки командира пожарного расчета войсковой части 28349 младшего сержанта Бауыржана Даутбаева. Его поиски велись с 26 августа 2021 года, после пожара и взрывов на складах боеприпасов в Байзакском районе», - говорится в сообщении ведомства.

Останки обнаружены в ходе поисковых работ военнослужащими воинской части. Молекулярно-генетическая экспертиза показала их принадлежность Бауыржану Даутбаеву. Анализы ДНК останков и кровных родственников без вести пропавшего военнослужащего полностью совпали.

В министерстве обороны сообщили, что теперь семье погибшего будут выплачены расходы на погребение, единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания по занимаемой должности, выплата для приобретения жилья, также будет оказана помощь в обучении и трудоустройстве детей погибшего.

В воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа 2021 года произошло возгорание на одном из складов боеприпасов, затем последовала серия взрывов. В результате ЧП погибли 17 человек, в их числе 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Минобороны и военный прокурор. Тело еще одного человека – сотрудника министерства обороны Бауыржана Даутбаева не было найдено. В апреле этого года министерство обороны признало его пропавшим без вести, чтобы семья могла получить все необходимые выплаты.

19 апреля этого года по согласованию с прокуратурой подозреваемым по статье 453 УК РК (халатность) признан бывший командующий регионального командования «Юг» Кайдар Каракулов. Ранее, 15 марта, распоряжением главы государства он был освобожден от занимаемой должности.

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