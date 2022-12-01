Им стал бывший первый вице-министр сельского хозяйства
Назначен новый аким Северо-Казахстанской области
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Айдарбек Сапаров назначен акимом Северо-Казахстанской области, сообщается на сайте Акорды. Ранее эту должность занимал Кумар Аксакалов.

«Назначить Сапарова Айдарбека Сейпелловича акимом Северо-Казахстанской области», - говорится в указе президента.

Айдарбек Сапаров родился в 1966 году в селе Красное Северо-Казахстанской области. Окончил бухгалтерскую школу, Омский сельскохозяйственный институт и Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, по специальности – «Зооинженер», «Бакалавр государственного управления».

В разные годы работал бухгалтером, зоотехником-реализатором, был первым заместителем директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация», возглавлял Северо-Казахстанское областное территориальное управление (инспекцию) министерства сельского хозяйства, был акимом района Шал акына, района М. Жумабаева СКО, заместителем и первым заместителем акима Северо-Казахстанской области. С марта 2019 года был первым вице-министром сельского хозяйства.

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