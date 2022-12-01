Инфляция в Казахстане с начала года составила почти 19%

В Казахстане продолжает расти инфляция. Как свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, с начала года (ноябрь 2022 г. к декабрю 2021 г.) инфляция составила 18,9%, тогда как в октябре по отношению к декабрю 2021 г. она составляла 17,2%. Годовая инфляция (ноябрь 2022 г. к ноябрю 2021 г.) – 19,6%, тогда как в прошлом месяце годовая инфляция была 18,8%.

Вместе с тем Бюро нацстатистики сообщает, что в ноябре инфляция по сравнению с октябрем снизилась на 0,2 процентных пункта и составила 1,4%. Но при этом по сравнению с октябрем продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,8%, непродовольственные – на 1,6%, платные услуги – на 0,8%.

Среди продовольственных товаров огурцы подорожали на 41,5%, помидоры – на 26,1%, яйца – на 6,7%, лук репчатый – на 5,9%, рис – на 3,5%, сметана – на 3,4%, фрукты свежие – на 3%, сельдь соленая – на 2,7%, кефир – на 2,5%, молоко питьевое – на 2,4%, кондитерские изделия – на 1,6%, сыр и творог – на 1,5%. Морковь подешевела на 2,9%, сахар-песок – на 1,9%.

Дизельное топливо подорожало за месяц на 13,9%, уголь каменный – на 2,6%, дрова – на 1,6%. Цены на моющие и чистящие средства повысились на 4,1%, товары личного пользования – на 2,8%, одежду и обувь, посуду, текстильные изделия – по 1,6%.

Повышение цен за месяц отмечено на услуги общественного питания на 2,7%, бань – на 1,9%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,8%, услуги здравоохранения, в области отдыха и спортивных мероприятий – по 1,7%, гостиниц – на 1%.

За год цены на продовольственные товары повысились на 24,1%, непродовольственные товары – на 18,6%, платные услуги – на 14,1%.