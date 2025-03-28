В Минэкологии намерены отказаться от методов регулирования численности сайгаков, «противоречащих гуманизму»

Министерство экологии и природных ресурсов намерено отказаться от методов регулирования численности сайгаков, противоречащих гуманизму, сообщили в ведомстве агентству Kazinform в ответ на запрос.

«Министерство, придерживаясь принципа "защита природы — защита людей", рассматривает эффективные решения, сохраняющие экосистемное равновесие на основе международного опыта и научных рекомендаций», - заявили в министерстве.

По данным ведомства, «гуманные методы» включают три направления: мониторинг и прогнозирование миграции и концентрации сайгаков с помощью спутникового наблюдения, разработка долгосрочного научно обоснованного плана для удержания поголовья сайгаков в биологических границах и субсидии фермерам на ограждения и разработка методики компенсации ущерба.

26 марта в министерстве сообщали, что вновь обсуждают вопрос регулирования численности сайгаков, в том числе за счет отстрела. По словам главы ведомства Ерлана Нысанбаева, пока проводятся встречи и обсуждения с представителями науки и экспертами, но решение планируется принять уже в этом году.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Костанайской области пообещал отменить решение об отстреле сайгаков, которое ранее приняло Минэкологии, и пообещал запретить изъятие популяции, которые «являются символами казахской степи». Однако 14 марта этого года в ходе заседания Национального курултая он заявил, что за счет ужесточения наказания за браконьерство и других мер в Казахстане резко увеличилось поголовье сайгаков, и угрозы для их популяции уже нет. По его словам, теперь страдает сельское хозяйство и есть риски ухудшения эпизодической ситуации. Токаев поручил правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.

Накануне же в соцсетях появилась информация, что в области Улытау тысячи мертвых сайгаков находят на побережье Кенгирского водохранилища. Позднее в министерстве сообщили, что мертвые сайгаки обнаружены в пяти областях. В ведомстве заявили, что «установленные случаи связаны с естественной смертностью».