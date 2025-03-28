Правительственная рабочая группа проаназирует последствия землетрясения в Жамбылской области

В Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа последствий произошедших землетрясений, а также для выявления и оценки ущерба, сообщили в пресс-службе правительства.

Рабочую группу возглавил вице-министр по чрезвычайным ситуациям, а в ее состав группы вошли председатель комитета по делам строительства и ЖКХ министерства промышленности и строительства, руководство филиала государственного научно-исследовательского и проектного института в области строительства АО “КазНИИСА” и представители аппарата правительства.

«Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях. Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбора данных на предмет наличия разрушений», — сообщили в правительстве.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу вечером заслушал отчеты акима Жамбылской области и министра по ЧС о ситуации в регионе.

Как сообщила Акорда, Токаев поручил восстановить пострадавшие социальные объекты и жилые дома.

В пятницу в Жамбылской области было зарегистрировано два землетрясения - в 3:42 утра и в 16 часов, Толчки силой от 2 до 5 баллов ощущались в нескольких районах области.

По информации акимата Жамбылской области, после осмотра выявлены трещины стен в зданиях Меркенской центральной районной больницы, детского сада «Балдаурен» Меркенского сельского округа, в жилом доме в селе Талдыбулак, а также в домах в селе Абай района Т. Рыскулова и в селе Жанатурмыс, в сельской школе, в Доме культуры села Каменка Каракыстакского сельского округа.