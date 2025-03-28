В Мерке толчки были силой 5 баллов
В Жамбылской области снова произошло землетрясение
фото Данияра Мусирова

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали в 16:00 пятницы еще одно землетрясение, которое ощущалось в Жамбылской области, сообщила пресс-служба МЧС.

Эпицентр был расположен в 323 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда землетрясения составила 5,7.

В селе Мерке Жамбылской области снова ощущалось 5 баллов, в селе Кулан – силой 4,4 балла, в городе Шу – 2,6 баллов, в селах Толе Би и Сарыкемер – 2,5 балла, в Таразе и Кордае – 2,4 балла, в селах Аса и Мойынкум – силой 2 балла.

Сегодня в 3:42 было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 323 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана. По данным МЧС, в девяти населенных пунктах Жамбылской области ощутимость была от 5 до 2 баллов.

Наибольшая интенсивность – 5 баллов – была зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т. Рыскулова сила толчком составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, а также в Кордайском, Мойынкумском районах – 2 балла.

По информации акимата Жамбылской области, после осмотра выявлены трещины стен в зданиях Меркенской центральной районной больницы, детского сада «Балдаурен» Меркенского сельского округа, в жилом доме в селе Талдыбулак, а также в домах в селе Абай района Т. Рыскулова и в селе Жанатурмыс, в сельской школе, в Доме культуры села Каменка Каракыстакского сельского округа.

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