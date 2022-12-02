Без тепла в Экибастузе остаются 30 домов

На сегодняшний день 30 домов в Экибастузе остаются без тепла. К системе отопления их планируют подключить в течение одного-двух дней, заявил во время брифинга временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук.

«У нас были отключенными 49 домов. Сегодня на вечер мы имеем совсем другую картину – с утра подключили ЦТП-52, поставили прогрев и стали размораживать трубопроводы, которые идут внутрь домов. Из 17 домов мы занесли теплоноситель в 6 домов. На 18:00 у нас отключены 11 домов по ЦТП-52, и 19 домов в микрорайонах 5 А и 6. В общей сложности 30 жилых домов отключены на 18:00», − сообщил Крук.

Врио главы области призвал не верить разговорам о том, что отключено остается большее количество домов. Но признал, в них хоть и появилось тепло, но, возможно, не полностью.

«Есть такие (случаи − В), в доме стояла чугунная батарея, а продают сейчас в основном, алюминиевые, но жители домов категорически против алюминиевых батарей. Их приходится сейчас искать. Но для того, чтобы не отключать весь дом (от отопления - В), просто глушится весь стояк. И в этом случае да, в некоторых комнатах нет отопления. Я это признаю, это на самом деле так и есть. Но я вас уверяю, мы со всеми этими проблемами справимся», − заверил Крук.

27 ноября из-за остановок котлоагрегатов жители Экибастуза остались без отопления. В городе проводилась эвакуация жителей. Местные власти обещали полностью восстановить теплоснабжение в городе 30 ноября, однако часть домов все еще остается без тепла. На 1 декабря таких домов насчитывалось 17.

По словам первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, дома не могут подключить к теплу из-за продолжающихся аварий на сетях.

В результате отключения отопления пострадало имущество граждан. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что государству поступило более тысячи заявлений об этом. Все их расходы, по словам чиновника, должна возместить компания-монополист, принадлежащая олигарху Александру Клебанову.