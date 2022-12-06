Дефицита риса в Казахстане нет, заявляют в Минсельхозе

В Казахстане нет никаких предпосылок для дефицита риса, несмотря на то что его потребление в текущем году выросло в три раза. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, цена за килограмм риса сегодня составляет 256 тенге.

«Сейчас ситуация по рису стабильная. Если говорить в цифрах, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тыс. тонн. Если говорить по Казахстану – это 97 тыс. тонн. То есть за 10 месяцев потребление составило 80 тыс. тонн, то есть в три выше объема потребления», - заявил Карашукеев.

По его данным, объем экспорта за 9 месяцев 2022 года составил 70 тыс. тонн, из которых 60-80% экспортировано в Российскую Федерацию.

«Поэтому объем риса на внутреннем рынке достаточен, а также у нас есть условия для экспортирования риса. Сейчас цена за килограмм риса составляет 256 тенге», - озвучил стоимость глава МСХ и добавил, что риски формирования дефицита риса в Казахстане «очень низкие». Но при необходимости заводы и товаропроизводители готовы экспортировать дополнительные объемы, а также увеличить производство риса.

В свою очередь в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин добавил, что производство риса в 2019-2020 годах было «где-то 550 тысяч тонн», в этом году планируется 507 тысяч тонн, поэтому по рису никаких угроз нет.

«Экспортировали около 120 тысяч тонн. Импортируем совсем мало мы. В этом году за 10 месяцев мы экспортировали 76 тысяч тонн. На сегодня у нас порядка 250 тысяч тонн запасов есть. При месячном объеме потребления порядка 80 тысяч тонн. Никаких угроз нет. Но в любом случае, мы решили промониторить декабрь», - сказал он.

При этом он тоже заявляет, что «есть рис по 275 тенге, в магазинах, в Magnum».

Отметим, что на сегодняшний день стоимость одного килограмма риса в сети супермаркетов Magnum варьируется от 435 до 545 тенге за килограмм, фасованный рис (700 гр.) стоит минимум 600 тенге, в онлайн-магазине Arbuz самый дешевый рис стоит 466 тенге.