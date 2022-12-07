Процедуру организации забастовок упростят в Казахстане

В связи с ростом количества митингов и забастовок, которые находятся в плоскости трудовых отношений, депутаты мажилиса разработали законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов», который рассмотрели и одобрили в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении. Документом упрощается процедура организации забастовок, закрепляется обязанность за работодателем предоставить работникам помещение для их проведения, а также закреплены нормы по усилению роли и повышению статуса согласительной комиссии.

«Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие “часовая предупредительная забастовка”, которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива», − перечислила нормы, предусматривающие упрощение процедуры организации забастовок, депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, процедура организации забастовки выглядит так: подача заявления, примирительная комиссия, трудовой арбитраж и только потом забастовка. Она будет занимать от 11 до 33 дней. У работодателя, таким образом, будет месяц на решение требований работников до забастовки. «Предупредительная забастовка позволена, по сути, в момент проведения примирительных процедур и переговорных процессов, во время трудового арбитража. Это как сигнал работодателю, последняя капля», − пояснила депутат.

Кроме того, отметила она, если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно, то для принятия решения о забастовке должен быть создан единый орган. Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.

Что же касается блока по усилению роли и повышению статуса согласительной комиссии, то разработчики предлагают отражать порядок ее работы в едином локальном нормативно-правовом акте – соглашении о работе комиссии.

«Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законопроектом четко оговаривается содержание соглашения. К числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления. Оговариваются конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии», - добавила Смышляева.

Депутат подчеркнула, что необходимость разработки такого законопроекта обусловлена ростом с начала года количества митингов и забастовок лежащих в плоскости трудовых отношений. Большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров. В результате все они признаются незаконными, а проблемы работников не решаются. Соответственно, все это говорит о недостатках в работе и регулировании работы переговорных и примирительных институтов.