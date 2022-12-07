На большей части Казахстана морозы постепенно ослабнут

«Большая территория Казахстана по-прежнему остается под властью холодного антициклона, в связи с чем сохраняется преимущественно погода без осадков: на востоке, в центре и юге республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается снег с низовой метелью, в горных районах юга и юго-востока Казахстана временами сильный снег», - сообщают синоптики.

Постепенное ослабление морозов ожидается на западе ночью до -5-15°C, днем до 0-5°C, на севере ночью до -18-28°C, днем до -12-17°C, в центре и на востоке ночью до -22-30°C, днем до -13-20°C. На юге и юго-востоке республики ожидается понижение температуры воздуха ночью до -13-25°C, днем до -8-18°C.