Каракалпакская диаспора в Казахстане просит Токаева предоставить ее активистам статус беженца

Участники каракалпакских этно-культурных объединений и члены Ассамблеи народа Казахстана направили открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву с просьбой обратить внимание на преследования этнических каракалпаков на территории страны и предоставить арестованным активистам статус беженца. Диаспора считает, что аресты казахстанских каракалпаков были политически мотивированными и необоснованными по запросу соседнего государства.

Как отмечается в письме, в качестве обоснования этих арестов со стороны МВД Узбекистана приводятся обвинения, которые при соответствующей проверке могут быть легко опровергнуты.

«Например, одна из пяти задержанных каракалпакских активистов, 55-летняя практикующий врач-кардиолог Райса Худайбергенова, обвиняется в том, что во время протестов в Нукусе 2 июля 2022 года она якобы находилась на территории Каракалпакстана и в состоянии алкогольного опьянения размещала в YouTube материалы, призывающие к не конституционному изменению государственного строя Узбекистана. Эти обвинения могут опровергнуть пациенты Худайбергеновой, которых она принимала 2 июля в медицинской клинике Алматинской области, а также множество её коллег на работе. Кроме того, пограничная служба КНБ РК могла бы легко удостовериться, что с мая 2022 года Райса Худайбергенова не пересекала границу и не покидала территорию Казахстана», - говорится в письме.

Диаспора просит президента предоставить пятерым арестованным каракалпакским активистам статус беженца, а также поручить соответствующим правоохранительным органам изучить обоснованность выдвигаемых обвинений и отпустить их хотя бы под домашний арест.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в канун 74-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека и отмечаемого ежегодно 10 декабря в честь этого события – Дня прав человека, просим Вас как президента Республики Казахстан обратить своё внимание на ничем не обоснованные политически мотивированные аресты казахстанских каракалпаков по запросу соседнего государства», - обращается диаспора в своем письме.

Под письмом подписались общественное объединение «Каракалпакское этно-культурное объединение «Жайхун», каракалпакский этно-культурный центр «Әму Жағасы», «Каракалпакский национальный культурный центр «Еділ-Жайык», «Каракалпакский этнокультурное объединение «Аллаяр Жолы-Актау» Мангистауской области» и общественное объединение Eren El.

Ранее в Казахстане были задержаны пятеро каракалпакских активистов – Кошкарбай Торемуратов, Жангельды Жаксимбетов, Раиса Кудайбергенова, Зиуар Мирманбетова и Тлеубике Юлдашева. По информации каракалпакской диаспоры, все они были арестованы на 12 месяцев по подозрению в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана). Также по этому обвинению объявили в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Аллаяр жолы», члена Ассамблеи народа Казахстана Ниетбая Уразбаева.

5 декабря одна из задержанных активистов Тлеубике Юлдашева получила свидетельство лица, ищущего убежище. С этим документом она может претендовать на статус беженца.

1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

В Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции заявляли, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.