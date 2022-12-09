56 уголовных дел возбуждено в отношении должностных лиц акиматов пяти регионов и землепользователей после проверок – Генпрокуратура

Под председательством генерального Прокурора Берика Асылова состоялось заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в земельной сфере. Асылов сообщил, что в этом году государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли, возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц акиматов пяти регионов и землепользователей еще пяти областей после проверок.

«Совместно с Минсельхозом сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га. В СКО, Акмолинской и Алматинской областях 11 тысячам пайщикам возвращены свыше 500 тысяч га земель. Проверками выявлены находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тысяч га», - сообщила пресс-служба надзорного органа.

По итогам проверок возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов города Шымкент, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей, а также отдельных землепользователей Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областей. На сегодняшний день осуждены девять человек.

«К примеру, в СКО к 6 годам лишения свободы осужден руководитель предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайшиков», - привели пример в Генпрокуратуре.

Берик Асылов обратил внимание на важность работы уполномоченных органов по управлению пастбищами, недопущению концентрации крупных участков в одних руках и усилению контроля за паевыми землями, исключив любые «серые» схемы, в т.ч. посредством СПК. Перед министерством сельского хозяйства поставлена задача по устранению нарушений законности с составлением конкретного плана действий.