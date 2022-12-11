В больницах остается 263 человека с инфекцией
180 новых случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. Один человек скончался от коронавирусной пневмонии.

Всего в стране подтверждено 1 398 662 случая коронавирусной инфекции и 90 451 случай коронавирусной пневмонии. По официальным данным, от последствий коронавируса умерло 13 694 человека, от последствий коронавирусной пневмонии – 5 362.

На 11 декабря лечение получают получать 1 725 человек (1 510 КВИ+ и 215 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 заболевших, на амбулаторном лечатся 1 586 человека. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 человек, в состоянии крайней степени тяжести – 4 человека, 3 – на аппаратах ИВЛ.

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