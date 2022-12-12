Решение проблемы высоких цен на продукты Токаев видит в создании инфраструктуры хранения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник отметил, что решить проблему высоких цен на овощи поможет создание инфраструктуры хранения, однако работа в этом направлении идет медленно.

«Основным фактором роста инфляции остается удорожание продуктов питания по всем ключевым группам. Продовольственная инфляция превысила 24%. Эта проблема постоянно становится предметом обсуждения. Снижение себестоимости продукции, устранение непродуктивных посредников, доступ к торговым сетям и дешевые оборотные средства – вот основные направления борьбы с ростом цен на продукты. Первые шаги сделаны – приняты Правила форвардного закупа напрямую у товаропроизводителей. Предусмотрено бюджетное финансирование», - сказал Токаев.

Однако, отметил президент, многие фермеры не имеют мощностей по хранению овощной продукции, поэтому вынуждены продавать напрямую ее с поля, в результате сельчане недополучают доходы, а сезонные цены на продукцию высокие.

«Решение заключается в создании инфраструктуры хранения. Однако работа по снижению дефицита овощехранилищ идет медленно. В прошлом году введено мощностей на 64 тысячи тонн при плане 83 тысячи тонн, или 77%. В этом году ситуация получше – при плане 98 тысяч тонн введено мощностей на 87 тысяч тонн. Но нужно наверстывать. Очень важно понимать, что в текущих условиях продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны в целом. Развитие АПК и особенно сельхозпереработки должны быть приоритетом в деятельности правительства и акимов», - констатировал глава государства.

Также он обратил внимание на то, что реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет.

«Почти 900 тысяч человек в стране числятся формально трудоустроенными, временно незанятыми, непродуктивно самозанятыми и безработными. Основной документ в этой сфере – это Программа повышения доходов населения. Ее следует привести в соответствие с реалиями сегодняшнего дня», - поручил Токаев.