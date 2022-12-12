На западе страны немного потеплеет
Морозы до 34 градусов ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана
Фото Чингиза Бакишева

13 – 15 декабря в Казахстане будет преимущественно без осадков, на севере, востоке и в центре страны ожидаются морозы до 34 градусов.

«В предстоящие трое суток территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на западе, востоке, северо-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдет снег с низовой метелью. На юге и западе страны усиление ветра до 15-20 м/с», - говорится в прогнозе «Казгидромета».

На севере страны ночью температура воздуха понизится до 23-31 мороза, днем до 15-28 мороза, в центре ночью до 18-33, днем до 13-23 мороза, на востоке ночью до 25-34 мороза, днем до 20-30 мороза. На западе, наоборот, немного потеплеет: до 0-8 мороза, днем до -5+5 градусов. На юге и юго-востоке Казахстана резких изменений в температуре не ожидаются: ночью 2-15 мороза, днем -7+3 градуса.

Свежее из этой рубрики
Токаев анонсировал в следующем году масштабные кадровые перестановки в центре и на местах
Новости
Правительство не смогло противостоять вызовам, с которыми столкнулся Казахстан в этом году – Токаев
Новости
McDonald’s ведет переговоры с казахстанскими производителями о поставках продукции
Просматриваемые
Новости
Назначен новый аким Павлодарской области
Новости
Суд во Франции отклонил апелляцию Аблязова на лишение его политического убежища
Новости
Задержанной в Актюбинской области каракалпакской активистке выдано свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане
Новости
На базе международного аэропорта Актобе создадут логистический хаб
Новости
В Астане пресечена деятельность ОПГ, нелегально регистрировавшей иностранные автомобили
Новости
Аварийно-восстановительные работы в Экибастузе завершат до 15 декабря, заверил аким Павлодарской области