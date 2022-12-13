Число госпитализированных выросло
Более 300 заболевших COVID-19 в Казахстане находятся в больницах
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 155 новых случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев коронавирусной пневмонии не зафиксировано, как и летальных исходов в целом.

Всего в стране подтверждено 1 398 965 случаев коронавирусной инфекции.

На 13 декабря лечение получают получать 1 847 человек (1 680 КВИ+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находятся 312 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 535 человек. Отметим, что ранее несколько дней подряд число госпитализированных в стационары оставалось неизменным – 263 заболевших.

Из общего числа заболевших на сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппаратах ИВЛ – 2 пациентa.

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