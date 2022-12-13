Токаев выразил соболезнования родным Булата Аюханова

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Булата Аюханова в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, народного артиста Казахстана.

«Обладатель редкого таланта и творческого долголетия, Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Аюханов основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан, подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом.

«В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению. Светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах», – отметил президент.

Артист балета, балетмейстер, хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов скончался на 85-м году жизни. Прощание с артистом состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая 15 декабря.