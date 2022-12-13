Он внес неоценимый вклад в развитие культуры и хореографического искусства, отметил президент
Токаев выразил соболезнования родным Булата Аюханова

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Булата Аюханова в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, народного артиста Казахстана.

«Обладатель редкого таланта и творческого долголетия, Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Аюханов основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан, подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом.

«В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению. Светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах», – отметил президент.

Артист балета, балетмейстер, хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов скончался на 85-м году жизни. Прощание с артистом состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая 15 декабря.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Роскомнадзор требует от Власти удалить несколько новостей о войне в Украине
Новости
Назначен новый аким Павлодарской области
Новости
Суд во Франции отклонил апелляцию Аблязова на лишение его политического убежища
Новости
В Астане пресечена деятельность ОПГ, нелегально регистрировавшей иностранные автомобили
Новости
Аварийно-восстановительные работы в Экибастузе завершат до 15 декабря, заверил аким Павлодарской области
Новости
Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области