Сегодня по причине отсутствия на это денег родители не отдают детей в дошкольные учреждения
Более 150 тыс. детей из социально уязвимых семей обеспечат бесплатным питанием в детсадах – Аймагамбетов
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Астана, Власть

Более 150 тыс. детей из социально уязвимых семей будут обеспечены бесплатным питанием в детских садах, так как сегодня именно из-за невозможности оплачивать питание родители даже не встают в очередь и не отдают своих детей в дошкольные учреждения, заявил в среду в ходе заседания правительства министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

«Дети из социально уязвимых семей за счет бюджетных средств будут обеспечены питанием. Это очень важная инициатива. Потому что ряд социально уязвимых семей не то что не отправляют детей в детские сады, но даже не становятся в очередь из-за отсутствия возможности оплачивать питание своих детей во время их нахождения в дошкольных организациях. Теперь, по поручению президента, более 150 тыс. детей будут обеспечены питанием», - сказал Аймагамбетов.

Кроме того, добавил он, более 1 млн учащихся 1-4 классов также будут обеспечены бесплатным одноразовым питанием.

В целом, напомнил министр, если раньше основной целью государства был охват дошкольным образованием детей от трех до шести лет, то сейчас стоит задача – с двух лет. Для этого уже в 2023 году планируется ввести в 2,5 раза больше мест в детсадах, чем в текущем году.

Кроме того, Минпросвещения намерено изменить механизм размещения госзаказа на подушевой формат.

«Для обеспечения прозрачности распределения мест и исключения дублирования будет создана единая цифровая база учета, очередности и выдачи направлений в детсады», - добавил Аймагамбетов.

По его мнению, это позволит проводить ежедневный мониторинг мест в детсадах, постановку в очередь и выданных направлений, а также сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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