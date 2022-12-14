Швейцарская компания планирует наладить в Казахстане полный цикл производства пассажирских вагонов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Stadler Rail AG Петера Шпулера, с которым обсудил реализацию проекта по производству пассажирских вагонов в Казахстане, сообщается на сайте Акорды.

Швейцарская компания планирует модернизировать завод по производству вагонов, использовать казахстанский алюминий и наладить полный цикл производства. Петер Шпулер рассказал о намерении увеличить уровень локализации до 35 % к 2030 году, а также о планах выхода на экспорт с казахстанской продукцией.

Кроме этого, президент Казахстана и глава совета директоров Stadler Rail AG обсудили вопросы «передачи знаний и экспертных компетенций». Как сообщает пресс-служба главы государства, компания планирует открыть учебные центры для казахстанской молодежи и наладить «конструктивные отношения» с казахстанскими колледжами и университетами.

Токаев выразил уверенность в том, что реализация совместного проекта укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Швейцарией.

Агентство «Казинформ» сообщает, что АО «НК «ҚТЖ» и Stadler подписали договоры на поставку и техническое обслуживание пассажирских вагонов, которые будут собираться по швейцарской технологии на базе отечественного вагоностроительного завода. Указывается, что швейцарское компанией планируется модернизация производственной площадки и оборудования завода для организации сборки 537 пассажирских вагонов для КТЖ в период с 2023 по 2030 годы.

В марте нацкомпания «Казахстан темир жолы» сообщала, что в Казахстане на базе завода «Тұлпар» планируют реализовать проект по производству пассажирских вагонов. В качестве партнера по итогам международного конкурса была определена швейцарская компания Stadler Bussnang AG.