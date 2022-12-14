Законопроект по перераспределению функций между уровнями госуправления внесут в мажилис до 1 марта

Правительство Казахстана до 1 марта 2023 года внесет в парламент поправки в законодательство по перераспределению функций между уровнями государственного управления, а до 1 февраля будет разработан проект концепции развития сельских территорий до 2027 года. Такие поручения дал на заседании правительства в среду премьер-министр Алихан Смаилов.

«Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами необходимо в рамках административной реформы завершить системную ревизию законодательных актов с перераспределением функций между уровнями государственного управления. Следует начать разработку соответствующего законопроекта. Обеспечить его внесение в мажилис до 1 марта 2023 году. В месячный срок актуализировать комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции с учетом текущих вызовов и программу повышения доходов населения», - поручил Смаилов в ходе заседания правительства в среду.

Кроме того, необходимо увеличить сроки субсидирования ставок вознаграждения до 7 лет в рамках программы «Экономика простых вещей», миннацэкономики совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка – выработать меры по снижению объемов потребительского кредитования.

«Совместно с министерством сельского хозяйства до 1 февраля 2023 года разработать и внести в канцелярию премьер-министра проект концепции развития сельских территорий на 2023 – 2027 годы. Также внести согласованную с акимами регионов позицию по структуре акиматов, в том числе по заместителям акимов в рамках лимита текущей штатной численности», - добавил премьер.

Министерству финансов совместно с Нацбанком он поручил обеспечить постепенное снижение трансфертов из Нацфонда.

«Следует внести предложения по дальнейшему совершенствованию подходов к бюджетированию. Необходимо обеспечить большую самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов. Надо усилить работу межведомственной комиссии по демонополизации экономики в части разгосударствления, невмешательства монополистов в деятельность смежных рынков, снижения административных барьеров и ценового давления на рынки», - продолжил перечислять глава кабмина.

Министерству труда поручено уделить особое внимание обеспечению безопасных условий труда и совершенствованию механизмов предупреждения производственного травматизма. Министерству внутренних дел совместно с министерством информации – обеспечить проведение качественной разъяснительной работы по процедуре легализации автомашин с регистрацией в других странах. Министерства индустрии и экологии совместно с генеральной прокуратурой должны принять меры по возврату в госсобственность месторождений, переданных с нарушениями. А министерству энергетики поручено комплексно рассмотреть состояние каждой ТЭЦ, уделив внимание объектам, которые находятся в частной собственности.

«Надо проработать вопрос целесообразности строительства нефтеперерабатывающего завода в Улытауской области. Также с фондом “Самрук-Казына” следует ускорить конкурсные процедуры и подготовку подведения необходимой газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы», - высказался Смаилов.

Он подчеркнул, что в этом году Казахстан столкнулся с рядом сложностей, вызванных непростой геополитической ситуацией, что повлекло рост цен, инфляции, снижение темпов развития экономики.

«В 2023 году перед нами встанут новые вызовы. Поэтому от правительства требуется максимальная концентрация на качественной реализации предвыборной программы президента и его поручений. Нам также необходимо более оперативно реагировать на форс-мажорные ситуации. Каждый министр должен гарантировать стопроцентное исполнение задач по своему направлению. А каждый аким – обеспечивать качественное решение социально-экономических вопросов на местах», - предупредил премьер.

Он также подчеркнул, что сам будет лично держать все вопросы на постоянном контроле, а за срыв сроков и низкое качество исполнения – незамедлительно принимать кадровые решения.