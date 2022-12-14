Найденные предметы изъяты полицейскими
В Кокшетау обнаружили мины предположительно времен Второй мировой войны
фото polisia.kz

В Кокшетау обнаружили мины предположительно времен Второй мировой войны, сообщает Polisia.kz.

«14 декабря в групповом чате мессенджера WhatsApp 39-летний житель Кокшетау опубликовал фотографии предположительно мин, найденных во время земляных работ. Сотрудникам полиции водитель экскаватора пояснил, что при разработке грунта на строительном участке на территории областного центра выкопал гидромолотком ржавые мины в количестве 6 штук. В настоящее время найденные предметы изъяты полицейскими, назначена экспертиза», - говорится в сообщении.

По предварительной версии, в годы войны на территорию Кокшетау тайно был эвакуирован военный завод, который был размещен предположительно на территории, где сейчас проводятся земляные работы.

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