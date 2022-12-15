В Брюсселе задержали около 100 человек
Во Франции и Бельгии произошли столкновения футбольных фанатов с полицией
фото с сайта dw.com

После победы французской сборной над Марокко во втором полуфинале чемпионата мира в Катаре в нескольких городах Бельгии и Франции произошли столкновения футбольных фанатов с полицией, сообщает DW.

В Брюсселе болельщики в ночь на четверг устроили беспорядки, полиция задержала около 100 человек за нарушение общественного порядка, повреждение двух полицейских автомобилей и ношение запрещенных пиротехнических изделий. Столкновения футбольных фанатов с полицией произошли также в Антверпене, на Елисейских полях в Париже, в Монпелье на юге Франции фанаты обеих команд забросали друг друга петардами, а в Каннах повредили несколько автомобилей, здесь против болельщиков полиция применила слезоточивый газ.

Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Катаре, одержав победу над сборной Марокко со счетом 2:0.

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