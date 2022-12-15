Парламент Казахстана ратифицировал соглашения с Узбекистаном и Туркменистаном по сотрудничеству в ликвидации ЧС

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял законы о ратификации соглашения между правительством Казахстана и правительствами Узбекистана и Туркменистана о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации ЧС. Документы позволяют не только обмениваться опытом и обучать специалистов, но и предусматривают упрощенный переход государственной границы специальных сил и средств для ликвидации ЧС.

«Проект закона “О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” направлен на установление правовых основ сотрудничества компетентных органов правительств Казахстана и Узбекистана в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - сказал министр по ЧС Юрий Ильин.

Он отметил, что ратификация соглашения позволит обмениваться опытом в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при угрозе ЧС, обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств сторон, а также предоставлять помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории двух государств.

Кроме того, документом урегулированы вопросы по запросу оказания помощи и оперативному реагированию на него, упрощенному пересечению границы спасательными подразделениями и условиями их пребывания на территориях государств сторон, ввозу и вывозу спасательных средств и снаряжения при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Законопроектом «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» также предусматривается создание правовой базы для сотрудничества двух стран в сфере гражданской защиты. Ратификация соглашения позволит предоставлять по запросу помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сторон, пересекать государственную границу аварийно-спасательными формированиями и ввозить силы и средства в случае возникновения ЧС на территории одной из сторон.