За сутки выявлено более 180 новых случаев
Почти 340 заболевших коронавирусом в Казахстане находятся в больницах
фото с сайта столичного акимата

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 182 случая коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. Новых случаев пневмонии, как и летальных случаев в целом, не зафиксировано.

Всего в Казахстане подтверждено 1 400 409 случаев коронавирусной инфекции.

На 20 декабря лечение получают 2 162 человека (2 061 КВИ+ и 101 КВИ-), из них в стационарах находятся 339 заболевших, на амбулаторном лечатся 1 823 человека. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 17 пациентов, в крайне тяжелом – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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