Почти 340 заболевших коронавирусом в Казахстане находятся в больницах

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 182 случая коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. Новых случаев пневмонии, как и летальных случаев в целом, не зафиксировано.

Всего в Казахстане подтверждено 1 400 409 случаев коронавирусной инфекции.

На 20 декабря лечение получают 2 162 человека (2 061 КВИ+ и 101 КВИ-), из них в стационарах находятся 339 заболевших, на амбулаторном лечатся 1 823 человека. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 17 пациентов, в крайне тяжелом – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.