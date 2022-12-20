Ранее Токаев сделал выговор главе Минэкологии за это решение
Отстрел сайгаков будет запрещен до конца 2023 года – Брекешев
ФОТО МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов намерено продлить мораторий на отстрел сайгаков до конца 2023 года, сообщил во вторник в кулуарах правительства глава ведомства Сериккали Брекешев.

«Мы сегодня направили информацию с предложением о продлении моратория на изъятие сайгаков. Если наше предложение поддержится, то до конца 2023 года будет запрет на изъятие сайгаков. То есть отстреливать сайгаков в следующем году не будем», - сказал Брекешев.

Напомним, в конце июня министр экологии заявил, что принято окончательное решение об отстреле 80 тыс. сайгаков в рамках регулирования их численности. Необходимость отстрела глава ведомства объяснил ростом популяции и тем, что сайгаки портят пастбища и посевные площади. Планировалось, что с 1 октября будет изъято из популяции до 500 голов сайгаков. Однако президент Касым-Жомарт Токаев был недоволен таким решение, которое посчитал необоснованным, и объявил Брекешеву выговор. Президент поручил «профессионально подойти к этому вопросу». Позже, в июле, Сериккали Брекешев пожаловался, что на исследования по оценке экосистем в ареале популяции сайгаков он уже просил деньги, но их не дали. И заявил, что эти исследования необходимы. Еще месяц спустя министр заявил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в октябре, но ведомство так его и не озвучило до сегодняшнего дня.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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