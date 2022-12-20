Это необходимо для недопущения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке
В Казахстане продлят запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным транспортом
Фотография Светланы Ромашкиной

Казахстан планирует продлить запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, сообщили во вторник в пресс-службе министерства энергетики

«Для недопущения возникновения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке ГСМ планируется продление совместного приказа министров энергетики, внутренних дел Республики Казахстан и председателя комитета национальной безопасности «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», предусматривающего введение запрета на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов», - говорится в сообщении.
В Минэнерго отметили, что запрет не будет распространятся на вывоз смазочных масел, в случае вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ.
Совместный приказ будет находиться на портале «Открытые НПА» до 3 января 2023 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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