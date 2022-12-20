В Казахстане продлят запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным транспортом

«Для недопущения возникновения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке ГСМ планируется продление совместного приказа министров энергетики, внутренних дел Республики Казахстан и председателя комитета национальной безопасности «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», предусматривающего введение запрета на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что запрет не будет распространятся на вывоз смазочных масел, в случае вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ.

Совместный приказ будет находиться на портале «Открытые НПА» до 3 января 2023 года.