Талибы продолжают лишать женщин образования
Афганским женщинам запретили учиться в университетах
фото с сайта bbc.com

Талибы, правящие в Афганистане, объявили о запрете афганским девушкам обучаться в университетах, сообщает ВВС.

В сообщении министерства образования говорится, что отныне университеты закрыты для афганских женщин на неопределенный срок. Три месяца назад тысячи афганских девушек сдавали вступительные экзамены в вузы, но уже действовали жесткие ограничения по специальностям, по которым они могли учиться: ветеринария, инженерное дело, экономика и сельское хозяйство были запрещены, а журналистика была ограничена.

Афганских женщин продолжают лишают возможности получать образование. После захвата власти талибами в прошлом году в университетах были введены гендерно разделенные классы и входы, при этом студенток могли обучать только женщины-профессора или пожилые мужчины. А девочкам запретили посещать средние школы.

Осенью этого года жительницам Кабула запретили посещать городские парки, бассейны и спортзалы.

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