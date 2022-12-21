Афганским женщинам запретили учиться в университетах

В сообщении министерства образования говорится, что отныне университеты закрыты для афганских женщин на неопределенный срок. Три месяца назад тысячи афганских девушек сдавали вступительные экзамены в вузы, но уже действовали жесткие ограничения по специальностям, по которым они могли учиться: ветеринария, инженерное дело, экономика и сельское хозяйство были запрещены, а журналистика была ограничена.

Афганских женщин продолжают лишают возможности получать образование. После захвата власти талибами в прошлом году в университетах были введены гендерно разделенные классы и входы, при этом студенток могли обучать только женщины-профессора или пожилые мужчины. А девочкам запретили посещать средние школы.

Осенью этого года жительницам Кабула запретили посещать городские парки, бассейны и спортзалы.