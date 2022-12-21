Сильное землетрясение произошло в Калифорнии, есть жертвы

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на крайнем северном побережье Калифорнии в ночь на вторник, сообщает Reuters. Повреждены дома, дороги и системы водоснабжения, есть жертвы и раненые.

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 2:30 и за которым последовало около 80 афтершоков, находился в 215 милях (350 км) к северу от Сан-Франциско на побережье округа Гумбольдт, преимущественно в сельской местности. Геологическая служба США сообщила, что подземные толчки ощущались даже в районе залива Сан-Франциско. Самый сильный афтершок зарегистрирован магнитудой 4,6.

По данным офиса шерифа округа, по меньшей мере 11 человек получили ранения, еще два человека скончались. Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии сообщил, что диспетчеры получили 70 вызовов об экстренной помощи и спасении.

Полиция закрыла мост через реку Угорь в Ферндейл, после того как в пролете были обнаружены четыре большие трещины. Власти сообщили, что по крайней мере еще четыре дороги в округе Гумбольдт закрыты из-за повреждений, также, возможно, произошел разрыв газопровода, а один участок проезжей части затонул.

Ферндейл и прилегающие к нему города Фортуна и Рио-Делл пострадали больше всего: здесь произошли разрывы водопроводных магистралей, получили сильные повреждения около двух десятков домов. Около 79 тыс. домов и предприятий остались без электричества в Ферндейле и округе Гумбольдт.

Калифорнийская система раннего предупреждения о землетрясениях отправила электронные оповещения на мобильные устройства около 3 млн жителей северной Калифорнии за 10 секунд до того, как начались подземные толчки.