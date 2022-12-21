Мажилис одобрил законопроект о банкротстве физических лиц

Депутаты мажилиса исключили из законопроекта «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» норму, заставляющую граждан после прохождения процедуры банкротства проходить куры по повышению финансовой грамотности, а также норму, предоставляющую право уполномоченному органу запрещать должнику выезд за пределы страны в период проведения процедуры внесудебного банкротства. Законопроект с сопутствующими поправками депутаты одобрили во втором чтении в среду в ходе пленарного заседания.

«В ходе рассмотрения законопроекта в целях совершенствования отдельных норм основного законопроекта приняты также поправки, предполагающие, в том числе, увеличение до 18 месяцев срока, отведенного на процедуру урегулирования и взыскания; возможность применения судебной процедуры банкротства гражданами, имеющими имущество, по обязательствам, не превышающим 1600-кратный МРП; исключение нормы, предоставляющей право уполномоченному органу устанавливать запрет должнику на выезд за пределы Республики Казахстан в период проведения процедуры внесудебного банкротства, а также нормы о проведении курсов повышения финансовой грамотности после завершения процедуры банкротства», - перечислила депутат Дания Еспаева.

В целом, основным законопроектом предусмотрена возможность применения гражданами трех видов процедур банкротства – внесудебного, судебного и восстановления платежеспособности.

Под процедуру внесудебного банкротства будут подпадать лица, которые имеют задолженность до 1 600 МРП, под судебное банкротство – граждане, имеющие долги свыше 1 600 МРП. А процедура восстановления платежеспособности предусматривает для должника возможность получить в суде рассрочку на оплату долгов до пяти лет при наличии дохода и имущества.

Более подробно о нормах нового законопроекта Власть писала ранее.