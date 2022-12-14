Законопроект о банкротстве физических лиц в первом чтении одобрил мажилис

В Казахстане будут применять три вида процедуры банкротства физических лиц: внесудебное, судебное банкротство и процедура восстановления платежеспособности, которой предусматривается получение в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. Эти и другие нормы заложены в проекте закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» и сопутствующих поправках, которые в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«С учетом международного опыта мы предлагаем ввести три вида процедур. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры», - сказал депутатам заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Первая процедура – это внесудебное банкротство, которое граждане смогут применить при условиях, что долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП), если у них отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге. При этом, уточнил министр, у должника не должно быть имущества, и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

«Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале электронное правительство. Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям», - объяснил Жамаубаев.

По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе этой процедуры имущество должника будет подлежать реализации на торгах, а вырученные средства – направляться на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

«Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать», - пояснил глава Минфина.

При этом оставшаяся непогашенная сумма будет подлежать списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника.

Третья процедура – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. В данном случае план будет разрабатываться совместно с финансовым управляющим и утверждаться в суде.

«Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус “банкрот”, следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота», - подчеркнул Жамаубаев.

Он отметил, что после процедуры банкротства гражданина ограничат в получении займов и кредитов в течение пяти лет, он сможет повторно применить банкротство только через семь лет. Также предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

«Поэтому, прежде чем гражданин объявит себя банкротом, ему необходимо задуматься о возможных последствиях и ограничениях», - предупредил министр.

Поо данным Жамаубаева, на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек на сумму более 14,3 трлн тенге.