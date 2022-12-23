«Кселл» и «Мобайл Телеком Сервис» будут внедрять 5G в городах республиканского значения и областных центрах

Накануне, 22 декабря, по итогам аукциона радиочастот для пятого поколения мобильной связи победителем определен консорциум ТОО «Мобайл Телеком Сервис» и АО «Кселл». Они будут внедрять и заниматься развитием 5G в городах республиканского значения и областных центрах, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

По информации ведомства, аукцион был открытый. Участники соревновались за диапазоны радиочастот 3600 – 3700 МГц (100 МГц) для технологии 5G. Стартовая цена аукциона составила 1 761 225 000 тенге.

«В результате цена при торгах (аукционе) на радиочастотные диапазоны увеличилась до 62 669 775 351 тенге, а победителем определился консорциум, состоящий из ТОО “Мобайл Телеком Сервис” (под брендом “Теле 2” и “Алтел”) и АО “Кселл” (под брендом “Кселл” и “Актив”)», - сообщили в министерстве.

Здесь заверили, что на аукционе было обеспечено «конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным порядком распределения радиочастот». Победитель аукциона будет отвечать за внедрение и развитие мобильной связи пятого поколения (5G/IMT) в городах республиканского значения и областных центрах.

«Согласно обязательствам, победитель аукциона должен постепенно активировать в общей сложности 3 527 базовых станций. Ожидается, что к 2027 году 75% городов республиканского значения, 60% областных центров будут обеспечены технологией 5G», - пояснили в министерстве.

Основными пользователями сети 5G могут быть все, начиная от обычных абонентов до крупного бизнеса, нуждающегося в высокой скорости интернета.

Сегодня, 23 декабря, состоится аукцион по диапазону радиочастот 3700 – 3800 МГц (100 МГц) для технологии 5G.

В июне в отношении ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл» было начато расследование по факту завышенных цен на услуги. По итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы агентством по защите и развитию конкуренции было выявлено, что у ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» цены выше, чем у остальных операторов связи. Кроме этого, в связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи агентством были проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы и установлено доминирующее положение группы АО «Казахтелеком» (более 35%), в состав которого входят АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».