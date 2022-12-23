В Казахстане в этом году отмечается рост ОРВИ на 20% – Минздрав

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения, в этом году отмечается рост ОРВИ на 20%.

«Всего зарегистрировано 2,1 млн случаев ОРВИ и 1 834 случая гриппа. По сравнению с прошлым годом отмечается рост случаев ОРВИ на 20%. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах и 65% приходится на детей до 14 лет», - сообщили в Минздраве.

При этом ежегодно в республике с октября по апрель месяц регистрируется сезонный подъем заболеваемости: 3-4 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа.

«В настоящее время отмечается циркуляция острых респираторных вирусных инфекций и вирусов гриппа A(H1N1), А(H3N2) и B, которые и включены в штаммовый состав противогриппозных вакцин», - добавили в ведомстве.

Как отметили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля, в мире отмечается увеличение активности вирусов гриппа A(H1N1), А(H3N2) и B. В странах Европы, США отмечается преобладание вируса гриппа А, в том числе А(H3N2), на которых приходится 83% случаев гриппа, в странах Азии зарегистрированы локальные вспышки гриппа.