Казахстан запустит в марте прямое авиасообщение с Пакистаном

Как сообщается, 23 декабря в городе Исламабад состоялось заседание по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном. В рамках заседания председатель комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев подписал с генеральным директором управления гражданской авиации Пакистана Хаканом Муртазой соглашение об открытии прямого авиасообщения.

«На основе достигнутых договоренностей казахстанская авикомпания SCAT планирует открыть прямые пассажирские рейсы по маршрутам Алматы – Лахор (2 рейса в неделю) и Алматы – Карачи (2 рейса в неделю) на воздушных судах типа Вoeing 737, начиная с марта 2023 года», - говорится в сообщении.

В комитете уверены, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.