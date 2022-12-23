Выполнять рейсы будет авиакомпания SCAT
Казахстан запустит в марте прямое авиасообщение с Пакистаном
архивное фото Искандера Салиходжаева

С марта авиакомпания SCAT запустит прямые рейсы в Пакистан, сообщил комитет гражданской авиации МИИР.

Как сообщается, 23 декабря в городе Исламабад состоялось заседание по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном. В рамках заседания председатель комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев подписал с генеральным директором управления гражданской авиации Пакистана Хаканом Муртазой соглашение об открытии прямого авиасообщения.

«На основе достигнутых договоренностей казахстанская авикомпания SCAT планирует открыть прямые пассажирские рейсы по маршрутам Алматы – Лахор (2 рейса в неделю) и Алматы – Карачи (2 рейса в неделю) на воздушных судах типа Вoeing 737, начиная с марта 2023 года», - говорится в сообщении.

В комитете уверены, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

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