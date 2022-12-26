Дело Нурлана Масимова передано в суд

Антикоррупционной службой по Павлодарской области завершено досудебное расследование в отношении экс-начальника областного департамента полиции Нурлана Масимова, его заместителя Дамира Сиразидимова и предпринимателя Е. Евкович. Дело передано в суд.

«Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения», - напомнили в антикоррупционной службе.

22 декабря прокуратурой области обвиняемые преданы суду.

Напомним, 13 июля при попытке пересечь границу с Россией был задержан экс-начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, который находился в розыске с апреля.

Нурлан Масимов родился в 1973 году, занимал различные должности в правоохранительной системе. С ноября 2019 года возглавлял департамент полиции Павлодарской области и был снят с этой должности после январских событий. Его двоюродный брат – Карим Масимов, экс-глава КНБ, подозревается в государственной измене.