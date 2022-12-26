23 декабря уголовное дело направлено в суд
Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и бывшего зампреда Qazaq Gaz по фактам хищения 14,5 млрд тенге
фото Жанары Каримовой

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Qazaq Gaz» Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

«23 декабря генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный национальной компании ущерб возмещен в полном объеме путем перечисления на счета АО “Qazaq Gaz”», - говорится в сообщении АФМ.

Также сообщается, что в целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на 38 млрд тенге, 15 объектов недвижимости и три автотранспортных средства, принадлежащих обвиняемым.

При этом продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева и других лиц по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем.

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