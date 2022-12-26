В Казахстане в следующем году повысят тарифы на коммунальные услуги

В 2023 году в Казахстане будут повышены тарифы на коммунальные услуги в связи с износом сетей, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Со второго полугодия следующего года произойдут соответствующие изменения. Потому что субъектам необходимо модернизировать свою работу и модернизировать сети. Президент установил соответствующие показатели в предвыборной программе. В рамках проведенных расчетов снизим показатель износа сетей на 15-20%. Тариф повысится, другого выхода нет», - цитирует Куантырова агентство «Казинформ».

Он подчеркнул, что рассматриваются «в первую очередь самые сложные объекты, изучаются всесторонне».

«В связи с этим будет рассмотрен вопрос повышения соответствующих тарифов», - сказал министр.

Куантыров сообщил, что в Экибастузе предложено повысить тариф в 2,5 раза, но «поднять на таком уровне невозможно». Поэтому этот вопрос еще будет обсуждаться. Министр пояснил, что в рамках повышения тарифов будет принято во внимание состояние населения, детально рассмотрен вопрос о том, чтобы не создавать существенного бремени для потребителей.