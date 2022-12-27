Десятки человек погибли в США и Канаде в результате зимнего шторма

Мощный зимний шторм, принесший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США и часть территории Канады, в результате погибли как минимум 56 человек, сообщает Русская служба ВВС.

Сейчас предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США. В разгар шторма без электричества оставались 1,7 млн потребителей, сейчас энергоснабжение постепенно восстанавливается.

Больше всего смертей от природной стихии приходится на штат Нью-Йорк, в частности, город Буффало – здесь скончались 27 человек. Многие из числа погибших – жертвы дорожно-транспортных происшествий. Многие машины скорой помощи не смогли добраться до наиболее пострадавших точек или же сами застряли в снегу.

Смерти также были зарегистрированы в Вермонте, Огайо, Миссури, Висконсине, Канзасе и Колорадо. Температура в Южной Флориде опустилась настолько низко, что там замерзали и падали с деревьев игуаны. Наиболее сильные морозы были в штате Монтана на западе США: -45C.

В Канаде пострадали провинции Онтарио и Квебек, сильные морозы там привели к отключению электричества у сотен человек. В целом большая часть территории Канады – от Британской Колумбии до Ньюфаундленда – оказалась в условиях суровых холодов.

Между тем есть риск, что из-за огромного количества выпавших осадков возникнут наводнения, когда потеплеет. В Новой Англии, Нью-Йорке и Нью-Джерси уже наблюдается подтопление береговой линии.

Почти 6 тыс. авиарейсов были отменены в пятницу в США и еще 1 200 авиарейсов в субботу.

По прогнозам синоптиков, снежная буря должна утихнуть в ближайшие несколько дней.