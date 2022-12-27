Суд вынес приговор бывшему ректору ЖенПУ и сотруднику «Правительства для граждан» за продажу земель университета

Бывший ректор Казахского национального женского педагогического университета, руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала «Правительства для граждан», а также сотрудники акимата Карасайского района осуждены за незаконную продажу земель вуза.

«Приговором Карасайского районного суда бывший ректор – председатель правления НАО “Казахский национальный женский педагогический университет” Г. Алдамбергенова, советник ректора К. Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан” А. Журунов признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы. Этим же приговором заместитель руководителя Карасайского отдела Д. Жұмаділ и специалист отдела Е. Кемал осуждены к 7 годам лишения свободы условно», - сообщили в антикоррупционной службе.

Ко всем осужденным применено наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

Следствием доказано, что осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок университета площадью 9 га. В результате причинен ущерб на сумму 95,5 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.

О задержании бывшего работника Казахского национального женского педагогического университета, руководителя отдела Карасайского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Правительство для граждан по Алматинской области» и отдела земельных отношений акимата Карасайского района антикоррупционная служба сообщила в октябре прошлого года. Они подозревались в хищении в 2018 году имущества университета в виде земельного участка площадью 9 га, расположенного в поселке Кемертоган. Сообщалось, что земельный участок университета незаконно сегментирован на ряд участков и оформлен на аффилированных к задержанным лицам по поддельным документам, и в последующем реализован добросовестным покупателям. А чтобы скрыть преступление и с целью мнимого возврата земельного участка на баланс университета, из земельного запаса государства без правоустанавливающих документов был незаконно выделен земельный участок, расположенный в поселке Көлді, который находился в санитарной зоне и не подлежал выдаче в частную собственность.