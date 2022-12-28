В 2,3 раза выросла заболеваемость коронавирусом в Казахстане в декабре – Минздрав

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в декабре в Казахстане выросла в 2,3 раза, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова. При этом загруженность инфекционных коек, по ее данным, составляет 13%.

«В Казахстане в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост заболеваемости в 2,3 раза. В сутки регистрируется до 300 случаев КВИ плюс и до 20 случаев КВИ минус. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 12 августа Республика Казахстан и все регионы находится в “зеленой” зоне, однако показатель R выше единицы отмечается в 15 регионах страны, за исключением Жетысуской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции», - сказала Есмагамбетова.

Занятость инфекционных коек, по ее данным, на сегодня составляет 13%, реанимационных коек – 4%. При этом, уточнила вице-министр, вариант штамма «Омикрон» продолжает оставаться доминирующим. Также в стране обнаружен штамм «Цербер».

«В адрес министерства поступает много вопросов о действующих и планируемых ограничительных мерах. Согласно действующим ограничительным мерам по коронавирусной инфекции, при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения. При переходе региона в “желтую” зону будут приниматься меры, направленные на разобщение коллективов – это перевод близких контактных лиц, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации на дистанционную форму работы, исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования», - напомнила Есмагамбетова.

При переходе региона в «красную» зону, отметила она, в зависимости от распространения инфекции и числа госпитализированных, будут приниматься ограничительные меры, такие как перевод в онлайн-формат совещаний, обязательное использование масок в закрытых помещениях, во всех видах транспорта, введение ограничений на посещения закрытых учреждений, обязательное использование приложения Ashyq на объектах, перевод 30% сотрудников на дистанционную форму работы, ограничение заполняемости объектов не более 50% при проведении мероприятий.