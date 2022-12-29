Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов

Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в Алматы. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Член Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании. В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях, был заместителем, советником председателя правления АО «Astana Innovations», менеджером по цифровизации ЧУ КУ «Самрук Казына», занимал руководящие должности в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития. С июля 2021 года являлся заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии».