Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции

Между тем мажилис проголосовал за его назначение судьей Конституционного суда, который начнет работу с января.

«В соответствии с подпунктом 1 статьи 57 Конституции РК каждая палата парламента назначает по три судьи Конституционного суда. Они приступят к своей работе с 2023 года», - сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

В частности, палатой принято решение назначить судьями Конституционного суда Каната Мусина, проректора Евразийского университета Еркина Онгарбаева и директора научно-исследовательского института университета КазГЮУ им. Нарикбаева Сергея Ударцева. Последние двое были также членами рабочей группы по конституционной реформе.

56-летний Канат Мусин был назначен министром юстиции в январе этого года. До этого короткое время был председателем судебной коллегии по административным делам Верховного суда, а ранее - депутатом мажилиса.