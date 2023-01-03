Из-за ухудшения погоды ограничено движение на нескольких республиканских трассах

Из-за метели и сильного ветра ограничено движение автомобилей по трассам в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, следует из данных нацкомпании КазАвтоЖол.

Так, в Актюбинской области ограничено движение по трассе «Самара-Шымкент» от Актобе до границы Кызылординской области. На той же трассе введены ограничения в Кызылординской области – от границы Актюбинской области до города Арал.

В Акмолинской области закрыты сразу несколько трасс из-за сильного ветра, метели и ограниченной видимости. В частности, закрыт участок дороги «Кокшетау-Атбасар» от Зеренды до Атбасара, участок дороги «Екатеринбург-Алматы» от Атбасара до Астаны, дороги от Щучинска до Зеренды и от Кокшетау до Зеренды.

В Абайской области закрыт участок трассы «Омск-Майкапчагай» от Семея до Калбатау, а также участок дороги «Усть-Каменогорск-Семей» от Семея до села Герасимовка в Восточно-Казахстанской области. Кроме того, закрыт участок трассы от Шемонаихи до границы России.