Из-за ухудшения погоды ограничено движение на нескольких республиканских трассах

Закрыты дороги в северных, западных и восточных регионах
Из-за метели и сильного ветра ограничено движение автомобилей по трассам в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, следует из данных нацкомпании КазАвтоЖол.
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