В Казахстане из-за непогоды закрыты дороги республиканского и областного значения

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 127 участков автодорог, из них 49 – республиканского и 78 – областного значения, сообщает «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

За текущие сутки спасательными подразделениями спасен и эвакуирован 691 человек в Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской и Абайской областях, отбуксировано 145 единиц техники. Всего для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 838 пунктов временного обогрева, в них сейчас находятся 420 человек в Жамбылской, Абайской, Акмолинской, Павлодарской областях и городе Костанай.

По данным пресс-службы МЧС, создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах. На блокпостах скопилось 600 единиц автотранспортных средств.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано около 1 000 человек и почти 600 единиц техники МЧС, МИО и МВД. Продолжается расчистка дорог.